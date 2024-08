Gladbach: Wieso Kleindienst das Zeug zum Publikumsliebling hat

Niklas Trettin 28.08.2024 • 14:55 Uhr Gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel für Gladbach zeigt Tim Kleindienst, wieso sich sein neues Team viel von ihm erhofft: Der 28 Jahre alte Stürmer schießt Tore, bringt Körperlichkeit sowie Aggressivität rein - und besitzt das Zeug zum Publikumsliebling.

Tim Kleindienst schäumte vor Wut. Erst beim Spiel auf dem Rasen, später auch an den Mikrofonen. „Es geht einem auf den Sack. Jede 50:50-Entscheidung, jedes Tor wurde bis ins kleinste Detail überprüft“, nörgelte der 28-Jährige nach Gladbachs so bitteren 2:3 gegen Leverkusen und übte harsche Kritik an Schiedsrichter Robert Schröder inklusive Videobeweis: „Man hatte das Gefühl, dass sie nicht wollten, dass wir heute etwas holen.“ Und er selbst einen Einstand nach Maß feiert.

Der Neuzugang, im Sommer für sieben Millionen Euro aus Heidenheim an den Niederrhein gekommen, glich kurz vor Schluss eine Begegnung voller dramatischer Wendungen aus.

Gladbach und Kleindienst spät geschlagen

In Manier eines klassischen Mittelstürmers mogelte er sich erst an Edmond Tapsoba vorbei und spitzelte dann einen herrlichen Flachpass von Kevin Stöger ins rechte Eck.

Der Borussia-Park tobte, Kleindienst wäre beim ersten Auftritt im Dress des neuen Arbeitgebers beinahe der umjubelte Held geworden. Denn bis tief in die Nachspielzeit kämpfte das Team von Gerardo Seoane bravourös und hielt das 2:2.

Als die Zeit fast rum war, ging jedoch ein Raunen durch das Stadion. Schon wieder. Schröder bewegte sich zum Monitor, das dritte Mal an jenem Abend. Die zentrale Frage: Traf Gladbachs Verteidiger Ko Itakura seinen Gegenspieler Amine Adli am Fuß oder spitzelte er doch nur den Ball weg?

Eine Szene, die selbst nach mehrfachem Ansehen der TV-Bilder aus diversen Einstellungen strittig war. Auf Elfmeter entschied Schröder dennoch - was Bayer letztlich den Sieg bescherte. Kleindienst sah machtlos zu, wie Florian Wirtz noch an Jonas Omlin scheiterte, den Nachschuss aber sicher verwandelte.

Für Kleindienst viel zu viel, hinterher musste er Dampf ablassen. „Man hat gesehen, dass wir versucht haben, mit der Leistung der Fans auf der Tribüne mitzuhalten“, erklärte er. „Leider wurden wir heute mehr oder weniger durch den Videobeweis ausgebremst. Dass dann jedes Mal eine kleine Berührung ein Foul ist, ist einfach nervig.“

Kleindienst kann viel Positives mitnehmen

Derart geladen war der gebürtige Jüterboger auch, weil die Technik bereits im ersten Durchgang einen seiner Treffer einkassierte. Schröder sah sich die Aktion zuvor selbst am Spielfeldrand an. So standen die Fohlen am Ende mit leeren Händen da.

Gleichwohl darf Kleindienst bei aller Enttäuschung auch viel Positives mitnehmen. Zeigte sich der Angreifer, den sie schon im vergangenen Sommer verpflichten wollten, bei seinem ersten Auftritt im Borussia-Park doch äußerst engagiert.

Ihm unterlief zwar noch der ein oder andere Ballverlust zu viel, dafür schmiss er sich unermüdlich in jeden Zweikampf, zog viele Sprints an und übte sich als wuchtiger Anläufer. Was er gemeinsam mit dem ebenfalls im Sommer geholten Stöger an Schwung, Dynamik und Spielfreude ins Spiel brachte, gefiel Fans wie Verantwortlichen sehr.

„Sie haben in der Vorbereitung und jetzt auch gegen Leverkusen die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern bei Weitem übertroffen“, lobte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus seine Mutmacher. „Genau für diese Widerstandskraft haben wir sie geholt. Das sind Jungs, die einfach nie aufgeben.“

Die beiden Neuzugänge gaben Gladbach ein spürbar neues Gesicht. Emotion statt Selbstaufgabe - auch bei Rückständen bleibt der Glaube an die eigene Stärke intakt, während Aufgeben keine Option ist. Dass Kleindienst dahingehend eine Art Doppelrolle einnehmen soll, war klar ersichtlich.

Heißt: Der Mann für Tore sein und dazu jenes Mindset einbringen, das dem Team zuletzt oft fehlte.

„Natürlich haben wir über Leadership gesprochen, und das zeichnet meine Person ja auch aus“, verriet der 1,94-Meter lange Stürmer kürzlich der SZ: „Ich bin vielleicht nicht immer der filigranste Fußballer, aber dafür lebe ich auch so ein bisschen diese Drecksack-Mentalität.“

Physische Arbeit sei schon bei seinen früheren Stationen in Cottbus oder Freiburg wichtig gewesen. „Und in Heidenheim waren die Mentalität, das Läuferische und die Intensität sowieso die absolute Basis von allem.“

Kleindienst will zweistellig treffen

Der Torjäger definiert sich also über eine ganze Menge Power auf dem Platz, wo er stets 100 Prozent Bereitschaft lassen will. Kein Wunder also, dass ihn Gladbachs Anhänger mit offenen Armen empfingen - im Sommer verkauften sich Kleindiensts Trikots neben denen von Stöger und Rocco Reitz am besten.

Und als sein Name dann am Freitag beim Verlesen der Aufstellungen erstmals fiel, gab es lauten Applaus. Sogar den lautesten aller Akteure. Kleindienst scheint offenbar das Zeug zum Publikumsliebling zu haben - was doppelt wichtig ist, da mit Tony Jantschke, Patrick Herrmann und Christoph Kramer gerade drei Identifikationsfiguren verloren gingen.

Außer Frage steht, dass der Neuzugang in seinen ersten Wochen viel positiven Eindruck hinterließ und eine bisher ungekannte Note gab.

Zu hohe Erwartungen wollte er aber nicht schüren - zumindest nicht ans eigene Team. „Es wäre erstmal schön, wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, erklärte Kleindienst zuletzt im SPORT1-Interview.

Natürlich in dem Wissen, dass sein neuer Arbeitgeber in der vergangenen Spielzeit von Woche zu Woche taumelte und erst beim allerletzten Heimspiel den Klassenerhalt sicherte: „Eine solide Saison, ohne dass man viel nach hinten gucken oder rechnen muss.“

Persönlich peilt Kleindienst derweil an, wieder zweistellig zu treffen. „Ich setze mir eigentlich jede Saison das Ziel. Vergangenes Jahr in Heidenheim habe ich das geschafft, deshalb wäre es komisch, wenn ich mir jetzt nicht das gleiche Ziel setzen würde“, stellte er energisch klar. Er sei davon überzeugt, „wenn wir unser Spiel vielleicht ein bisschen anpassen und ich vorne in der Mitte stehe, dass ich das auf jeden Fall schaffen kann“.