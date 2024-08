Nach Ausbootung: Rettet sich Goretzka beim FC Bayern erneut?

Es sind keine leichten Tage für Leon Goretzka. Zwar trainierte der Bayern-Star am Montag mit der Mannschaft, doch spätestens seit Freitagabend ist klar: Der Rekordmeister plant seine sportliche Zukunft ohne den Mittelfeldspieler.

Vincent Kompany berief Goretzka nicht in den Kader für das Pokalspiel in Ulm. Zudem erklärten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund rund um die Partie, dass man den Spieler intern auf die harte Konkurrenzsituation im bayerischen Mittelfeld hingewiesen habe.

Wieder Probleme für Goretzka

Dem Profi, der seit 2018 für die Bayern aktiv ist, wird nachgesagt, dass er trotzdem um einen Platz im Kader kämpfen will. Seine Motivation zieht Goretzka dabei vermutlich auch aus der Tatsache, dass er in München immer wieder mal nur zweite Wahl war – und es seinen Kritikern dann doch nochmal beweisen konnte.

Bereits zu Beginn der Saison 2022/23 landete er ungewohnt häufig auf der Bank. Bayerns damaliger Trainer Julian Nagelsmann setzte häufig auf das Sechser-Duo aus Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer – Goretzka musste gerade in den wichtigen Champions-League-Spielen gegen Inter Mailand und den FC Barcelona zunächst von draußen zuschauen.

Zwar hatten Knieprobleme den Profi lange ausgebremst, doch war auch zu beobachten, dass Kimmich neben Sabitzer deutlich besser als Spielgestalter auftreten konnte, als es ihm vorher an der Seite von Goretzka gelungen war.

Doch Goretzka selbst kam wieder in die Spur. Innerhalb von nur vier Wochen hatte er sich über gute Trainingsleistungen wieder einen Stammplatz erkämpft und brachte Nagelsmann im Oktober 2022 ins Schwärmen: „Gesetzt ist der, der am besten spielt und am besten trainiert. Er hat gut gespielt und gut trainiert“, sagte der damalige Bayern-Trainer über Goretzka. Der gebürtiger Bochumer war wieder da.