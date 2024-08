Bayer-Boss vs. FC Bayern: Viele Fans schütteln nur den Kopf

Scharfe Attacke von Fernando Carro in Richtung von Max Eberl. Der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen schoss am Rande eines traditionellen Treffens mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs heftig gegen Bayerns Sportvorstand .

Durch die Attacke könnte das Feuer zwischen dem Doublesieger Leverkusen und Rekordmeister Bayern durchaus nochmal mehr lodern. Trotz der starken Saison steht Leverkusen in der Öffentlichkeit trotzdem oft nicht so im Fokus. Ein User will deshalb einen Grund für die Attacke erkannt haben: „Wer hat ihn zu seiner Meinung über Eberl gefragt? Oder ist er nur eifersüchtig, weil Eberl fast jeden Tag in den Medien zu sehen ist und er fast nie?“