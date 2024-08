Leipzig-Boss Schröder kämpft um Olmo: "So einen Spieler werden wir nicht um jeden Preis abgeben"

„Wir wissen natürlich von dem Interesse anderer Vereine. Aber Fakt ist: So einen Spieler wie Dani Olmo werden wir nicht um jeden Preis abgeben“, betonte Schröder im Gespräch mit SPORT1 in dieser Woche im Rahmen der USA-Reise des Klubs.

Vor allem in Olmos spanischer Heimat brodelt die Gerüchteküche, seit Wochen wird über eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Barcelona spekuliert. Wie spanische Medien sowie Transfer-Journalist Fabrizio Romano zuletzt berichteten, soll Barca 55 Millionen Euro Sockelablöse plus Boni bieten. Leipzig soll jedoch 60 Millionen Euro als Mindestablöse fordern.

Olmo? „Stand jetzt wird er kommende Woche zurückkehren“

Schröder: „Bereiten uns auf den Fall der Fälle vor“

Xavi Simons? „Wird irgendwann eine Entscheidung geben“

„Klar ist: Xavi ist ein Spieler von Paris Saint-Germain. Es gab in den vergangenen Tagen und Wochen so viele Gerüchte und Szenarien um ihn, die brauche ich jetzt nicht zu befeuern“, betonte Schröder.

In der vergangenen Saison spielte Simons auf Leihbasis bei RB Leipzig. Kürzlich gab es übereinstimmende Medienberichte, wonach sich der 21-Jährige dazu entschieden haben soll, ein weiteres Jahr in Leipzig dranzuhängen.

Rose bei Xavi Simons optimistisch

Er freue sich, „dass Xavi - so wie es aussieht - für sich entschieden hat, sein gutes Jahr in Leipzig mitzunehmen in seine Entwicklung, die noch nicht am Ende ist, bei uns Führungsspieler zu werden, Verantwortung zu übernehmen, um dann irgendwann – vielleicht auch nicht nächstes Jahr - den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch da sind wir noch nicht durch. Da haben wir noch ein paar offene Gespräche.“