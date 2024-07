Bundesliga: Überraschende Wende im Olmo-Poker?

Am Sonntagabend durfte Dani Olmo noch den EM-Pokal in den Berliner Nachthimmel strecken. Doch nach den Feierlichkeiten muss der Leipzig-Star seine Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema werfen: die neue Saison. Wo er spielen wird, ist aktuell noch offen. Im Poker um den Leipzig-Star gibt es nun offenbar eine überraschende Wende.

Dass der 26-Jährige von zahlreichen Topklubs umworben wird, ist längst bekannt. Verantwortlich dafür ist auch seine Ausstiegsklausel, mit der der Spanier für „nur“ 60 Millionen Euro gekauft werden kann. Diese läuft aber bereits am Samstag ab. Bayern München und Manchester City, die bisher als heißeste Kandidaten galten, bekommen jetzt aber Konkurrenz.

Und Olmo soll auch nicht ganz uninteressiert sein: Zwar stehen die Chancen, mit Atlético Titel zu gewinnen nicht so hoch wie bei den anderen Interessenten, allerdings würde er bei den Madrilenen sofort zum Star des Champions-League-Teilnehmers werden. Weiterer Pluspunkt: Olmo wäre wieder in seinem Heimatland und somit näher an der Familie dran.