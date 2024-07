Doch nicht Bayern? Neue Entwicklungen um Dani Olmo!

von SPORT1 18.07.2024 • 18:02 Uhr Dani Olmo, Nico Williams und Lamine Yamal bescherten Spanien gemeinsam den EM-Titel. Während das 17-jährige Wunderkind bereits bei Barca ist, gibt es um die anderen beiden Gerüchte, dass sie zu den Katalanen wechseln könnten.

Für Dani Olmo dürfte dieser Sommer ein ganz besonderer sein: Nicht nur gewann er mit Spanien die EM, sondern zeitgleich ist er auch einer der begehrtesten Fußballer dieser Transferphase. Sämtliche Top-Klubs pokern um den Leipzig-Star - mit einem soll er nun in konkreten Verhandlungen stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat sich Barcelonas Sportdirektor Deco bereits am Dienstag mit Juanma López, Olmos Agenten, getroffen. Für Olmo wäre es eine Rückkehr zu seinem Jugendklub: 2007 wechselte er im Alter von neun Jahren in die Jugend der Katalanen, bis er 2014 den Schritt nach Kroatien zu Dinamo Zagreb wagte.

In Barcelona würde Olmo auf Hansi Flick als Trainer treffen, der ein neues Barca schaffen möchte. Darauf angesprochen, sagt Olmo gegenüber der Marca: „Die Wahrheit ist, dass ich zwischen der Europameisterschaft und der Feier wenig davon mitbekommen habe. Was ich will, ist ein ehrgeiziges Projekt und ich möchte Titel gewinnen.“

Barca will Olmo und Williams verpflichten

Trotz der bekannten Geldsorgen von Barcelona, soll der Verein stark an einer Rückholaktion interessiert sein. Und nicht nur das: Gleichzeitig wollen sie laut Mundo Deportivo auch Nico Williams von Athletic Bilbao verpflichten. Einen Tag nach dem Treffen mit Olmos Berater soll sich Barca-Legende Deco deshalb auch mit Williams‘ Agenten getroffen haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit würde der ohnehin schon mit zahlreichen Stars besetzte Sturm vom spanischen Klub nochmal mit zwei jungen Spielern ergänzt werden. Die beiden Spanier würden dort unter anderem auf das Wunderkind Lamine Yamal treffen, mit dem sie bereits bei der EM für Furore sorgten.

Zu den Bayern oder doch zu Barca? Dani Olmo muss sich bald entscheiden

Um Olmo gibt es allerdings zahlreiche Gerüchte. Erst am Dienstag berichtete die Sport Bild, dass auch Atlético Madrid bereits erste Gespräche geführt haben soll. Auch ein Wechsel zum FC Bayern ist immer noch nicht ausgeschlossen, der deutsche Rekordmeister bemüht sich nach SPORT1-Informationen zudem um eine Verpflichtung von Xavi Simons.

Olmos Ausstiegsklausel läuft bald ab

Dass so viele Klubs um den spanischen Mittelfeldspieler buhlen, liegt vor allem an seiner Ausstiegsklausel, die in seinem Vertrag in Leipzig verankert ist. Diese soll bei 60 Millionen Euro liegen, könnte nach seinen Leistungen bei der EM zum regelrechten Schnäppchen werden. Allerdings gilt diese nur noch bis zum 20. Juli. Zwar soll Leipzig laut der Sport Bild auch danach bereit sein, ihren Spieler zu verkaufen, allerdings könnte Olmo dann deutlich teurer werden.

Zu den vielen Gerüchten sagt Olmo bei der Marca: „Die Leute, die sich damit befassen, wissen bereits, was ich tun will. Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland weitermachen werde, wir werden sehen. Ich möchte an einem Ort sein, an dem ich geschätzt und geliebt werde, und was ich tun möchte, ist zu gewinnen. Es gibt mehrere Optionen, wir werden sehen, was passiert.“

{ "placeholderType": "MREC" }