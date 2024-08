Testspiel-Ärger bei Gladbach: "Macht uns wütend!"

Eine wirkliche Erklärung, warum das Testspiel nicht wie geplant stattfindet, gab der Aufsteiger in die höchste englische Spielklasse nicht ab, auf der Homepage des Vereins hieß es lediglich: „Die erste Mannschaft der Blues ist am Mittwoch in Deutschland eingetroffen, um ihr zweites Trainingslager in diesem Sommer zu absolvieren. Das Spiel gegen Gladbach in Heimstetten wird jedoch von unserer U21-Mannschaft bestritten, so dass die Nachwuchsspieler der Stadt die Möglichkeit haben, sich im Rahmen ihrer eigenen Saisonvorbereitung gegen starke Gegner zu messen.