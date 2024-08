Undav-Wechselt fix! Stuttgart und Brighton einigen sich

Das Ringen um die Zukunft von Deniz Undav ist beendet. Der deutsche Nationalstürmer wechselt endgültig in die Bundesliga.

Die Zukunft von Deniz Undav ist geklärt. Der 28-Jährige wechselt von Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart , das gaben die Schwaben in einer Mitteilung bekannt. Der deutsche Nationalspieler stand seit 2022 bei dem Premier-League-Klub im Kader, spielte in der vergangenen Saison aber bereits auf Leihbasis für den deutschen Vizemeister. Nun wird er mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet.

Der Stürmer hatte zuletzt mehrfach bekräftigt, bei den Schwaben bleiben zu wollen, lange Zeit stellte sich Brighton aber quer. Nun ist in den Verhandlungen aber der Durchbruch gelungen.

„Deniz hat in seinem ersten Jahr in Stuttgart Außergewöhnliches geleistet. Er hat nicht nur die Qualität unserer Offensive bereichert, sondern hat sich auf Basis seiner besonderen Fähigkeiten zum Nationalspieler entwickelt. Deniz ist jemand, der als Typ begeistert, der für das soziale Gefüge der Gruppe wichtig ist“, sagte Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport des VfB.

Stuttgart wirtschaftlich in neuen Dimensionen

Nach langen und anspruchsvollen Verhandlungen haben man jetzt Eeine vertragliche Grundlage geschaffen, um langfristig mit Deniz planen zu können. Wirtschaftlich führt uns dieser Transfer in eine neue Dimension, dennoch investieren wir dabei in Qualität, die sich bereits bewährt hat. Wir sind glücklich, dass wir in dieser Sache nun Vollzug melden können und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Deniz.“