"Von Brighton kam ein Jahr nichts": Undav teilt heftig gegen Stammklub aus

von SPORT1 05.08.2024 • 15:08 Uhr Deniz Undav will nach seiner Leihe beim VfB Stuttgart bleiben, Brighton & Hove Albion stellt sich bislang jedoch quer. Der Stürmer teilt deswegen heftig gegen seinen Stammklub aus.

Nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison muss Deniz Undav aller Voraussicht nach wieder zurück nach England zu Brighton & Hove Albion - allerdings gegen seinen Willen. Nun teilt der Stürmer mit deutlichen Worten gegen seinen Stammklub aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen über das Jahr, als ich weg war - dass sich jemand gekümmert hat“, bemängelte der 28-Jährige in einem Interview mit dem deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel auf YouTube, in welchem er klarstellte: „Von Brighton kam ein Jahr nichts.“

Für Undav steht deswegen fest, dass er am liebsten weiterhin für die Schwaben spielen würde. „Ich fühle mich wohl in Stuttgart. Stuttgart will mich unbedingt haben. Die lieben mich“, schwärmte er vom VfB. Allerdings haben beide Klubs unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Ablösesumme eines festen Transfers.

„Jetzt verhandeln die halt jeden Tag. Mal schauen, was passiert.“

Stuttgart hatte im Anschluss an die Leihe die Kaufoption für 20 Millionen Euro gezogen, allerdings nahm in der Folge auch Brighton von einer Rückkaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro Gebrauch. Seitdem verhandeln die beiden Klubs miteinander, bislang ohne endgültiges Ergebnis.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich hoffe, dass es klappt“, wollte der deutsche EM-Fahrer seinen Verbleib im Schwabenland noch nicht abschreiben. „Jetzt verhandeln die halt jeden Tag. Mal schauen, was passiert.“ Ein Scheitern der Verhandlungen wäre „schade, weil ich hier sein möchte, in Stuttgart bleiben möchte. Aber dann muss ich halt zurück“, meinte Undav.

Dennoch zeigte sich Undav Brighton gegenüber dankbar und gab an, nicht streiken zu wollen. „Sie haben mich zum Profi gemacht. Wenn es sein muss, gehe ich zurück und versuche, da nächste Saison meinen Job zu erledigen.“

„Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen muss. Ich warte jeden Tag.“

Wie Sky berichtete, soll Stuttgarts letztes Angebot zwischen 27 und 30 Millionen Euro gelegen haben, die Verantwortlichen der Seagulls lehnten jedoch ab. Seitdem gab es im Undav-Poker wohl keine Bewegungen mehr.

„Ich weiß noch nicht, wo ich hingehen muss. Ich warte jeden Tag“, sagte Undav über den derzeitigen Stand der Verhandlungen. Trotz der Wechsel-Thematik und seiner unsicheren Zukunft gab er an, „ganz entspannt“ zu sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der abgelaufenen Spielzeit sorgte Undav bei den Schwaben in 30 Bundesliga-Einsätzen für 18 Tore und zehn Vorlagen und schoss den VfB mit seinem inzwischen zum BVB abgewanderten Sturmpartner Serhou Guirassy (28 Tore, zwei Vorlagen) zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga.