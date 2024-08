Bundesliga: Das ist plötzlich Dortmunds bester Mannschaftsteil

Problemposition adé? Lange Zeit galt die Dortmunder Defensive als der anfälligste Mannschaftsteil. Doch sowohl in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit als auch beim Auftakt gegen Eintracht Frankfurt war die schwarz-gelbe Defensive ein verlässlicher Rückhalt. Woran das liegt oder ob der Eindruck täuscht, darüber diskutieren SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

BVB-Innenverteidiger sind der neue Trumpf

Schon in der Vorbereitung auf die neue Saison kristallisierte sich ein Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung heraus. Nico Schlotterbeck stieg zum Vize-Kapitän auf, Niklas Süle schuftete über den Sommer an seiner Verfassung und Neuzugang Waldemar Anton überzeugte ab Tag eins.