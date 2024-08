Bundesliga: Anton, Süle oder Schlotterbeck? Wer muss auf die Bank?

Anton, Süle oder Schlotterbeck? BVB-Coach Sahin hat die Qual der Wahl

BVB-Coach Nuri Sahin hat die Qual der Wahl. Denn sowohl Schlotterbeck, als auch Anton und Süle befinden sich vor dem Bundesliga-Start am Samstag gegen Eintracht Frankfurt ( Ab 18:30 im LIVETICKER ) in absoluter Topform. Sedlbauer und Müller bestätigen mit den Eindrücken aus dem Trainingslager, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Startplatz ist.

Blick auf die Zahlen: Süle nur Außenseiter

19-mal saß Süle zu Spielbeginn auf der Bank, so oft wie nie zuvor in einer Bundesliga-Saison. Schlotterbeck (zwei Tore, eine Vorlage) und Anton (drei Vorlagen) dagegen waren in ihren Mannschaften feste Größen und brachten es in der abgelaufenen Spielzeit jeweils auf 33 Einsätze. Anton stand dabei insgesamt 17 Minuten länger auf dem Rasen als Schlotterbeck, der mit 2861 Minuten die meiste Einsatzzeit aller Dortmunder hatte.