Was der BVB-Matchwinner von Vini Jr. lernte

Jamie Gittens führt Borussia Dortmund zum Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt. Lobeshymnen gibt es von allen Seiten. Das Erfolgsgeheimnis des Youngsters klingt dabei so simpel.

Schnörkellos - wie sein Name! Vor knapp drei Wochen änderte der Dortmunder Matchwinner seinen Nachnamen von Bynoe-Gittens zu Gittens . Die Begründung: Er sei nun einfacher. Und dennoch zielführend. Genau so, wie der neue Spielstil von Jamie Gittens.

„Übersteiger, Übersteiger und dann ab in die Kiste“, beschrieb BVB-Coach Nuri Sahin nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt das 1:0-Zaubertor von Gittens, der dreizehn Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite nach innen zog und den Ball in den Frankfurter Winkel zimmerte (62.). Sahin war voll des Lobes für seinen Schützling: „Diese Szene beschreibt seine Entwicklung am besten: Schnörkellos.“