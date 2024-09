Müller knackt historische Marke und trifft!

Es ist der nächste Meilenstein in Müllers beeindruckender Karriere bei seinem Herzensklub. Er wurde in der 59. Minute unter dem lautstarken Jubel von 75.000 Fans für Michael Olise eingewechselt.

Historischer Moment für den FC Bayern

Und es kam noch besser: Müller bekam den Ball nach Flanke von Serge Gnabry im gegnerischen Sechzehner zugespielt, nahm den Ball an und traf sehenswert aus der Drehung zum 2:0 (78.) - gleichbedeutend mit dem Endstand. Zuvor hatte Harry Kane die Bayern nach einem umstrittenen Handelfmeter in Führung gebracht (38.) In der Nachspielzeit vergab Lucas Höler (90.+7) noch einen - ebenfalls umstrittenen - Handelfmeter für die Freiburger.

Nach der Partie gesellte sich Müller zu den Bayern-Fans in die Südkurve und wurde dort lautstark abgefeiert. Müller zog seine Schuhe aus und kletterte auf das Podium in der Süd und die Feierlichkeiten nahmen ihren Lauf.

In der Bundesliga war es für den Weltmeister von 2014 der 475. Einsatz für die Münchner. Da hatte Müller Maier schon am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Wolfsburg überholt. Maier stand in seiner Karriere von 1962 bis 1979 473 Mal für die Bayern in der Liga auf dem Platz.