Augsburgs Schlotterbeck: „Ich könnte komplett am Rad drehen“

Der FC Augsburg hadert nach der Klatsche in Heidenheim mit den Schiedsrichterentscheidungen. Neuzugang Keven Schlotterbeck meint sogar: „Die Schiedsrichter wissen langsam selber nicht mehr, was sie pfeifen.“

Schlotterbeck: „Haben eine gute erste Halbzeit gespielt“

„Ich kann meine Hand nicht abschneiden“

Schlotterbeck war sichtlich auf 180, als er die Bilder sah: „Also Entschuldigung, ich kann meine Hand nicht abschneiden. Es ist eine Fußballbewegung letzte Woche sagt der Schiedsrichter, es ist eine Fußballbewegung - was ist denn das? Also ich könnte komplett am Rad drehen.“

Auch Trainer Thorup zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, auch wenn er nicht weiter in Pauschal-Kritik einsteigen wollte: „Es ist Zweikampf. Er hält beide Arme und dann versucht er, den Arm so rauszuwerfen. Aber nein, ich will nicht zu viel sagen, der Schiedsrichter hat entschieden. So ist das.“