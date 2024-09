Basler-Kolumne: Auf meiner Liste stand Upamecano

Mario Basler 09.09.2024 • 11:18 Uhr Mario Basler spricht Klartext zur Situation im DFB-Team nach dem siegreichen Auftakt in der Nations League. Auch zu Jamal Musiala und künstlicher Intelligenz, dem denkbaren Kroos-Erben Aleksandar Pavlovic sowie zur Transferpolitik des FC Bayern hat der SPORT1-Experte eine Meinung.

Liebe Fußball-Freunde,

dieser Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League mit einem 5:0 gegen Ungarn war toll - so dominant hatte ich es gar nicht erwartet. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dazu ja gesagt: „Wir werden Weltmeister!“ Aber ich bin vorsichtig, zwei Jahre bis zu dem Turnier sind ein langer Weg, auch wenn der erste Auftritt jetzt nach der EM ein guter war - teilweise war es sogar sehr gut.

Viel diskutiert worden war über den großen personellen Umbruch infolge der Rücktritte von Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Thomas Müller. Die Spieler im Kader haben ja jetzt schon gezeigt, wie sie das auffangen können. Und was Jamal Musiala und Florian Wirtz an Spielfreude mitbringen, macht einfach nur Spaß. Ich war ja lange gedämpft und habe gesagt, dass Wirtz international und in der Nationalmannschaft noch den Beweis erbringen muss, solche Leistungen wie bei Bayer Leverkusen zu zeigen. Aber das war jetzt schon mal ein guter Anfang.

Basler sieht KI im Fußball skeptisch

Da dürfte noch einiges kommen - auch wenn ich die These von Jan Wendt, Geschäftsführer und Mitbegründer KI-Plattform PLAIER, zum immer größer werdenden Einfluss von Künstlicher Intelligenz im Profi-Fußball im STAHLWERK Doppelpass so nicht teile.

Da wurde behauptet, Musiala werde aufgrund der Datenlage nicht mehr besser. Musiala mit 21 Jahren schon ausgereift? Das kann doch keiner voraussagen, auch nicht, ob er sich in der Zukunft womöglich schwer verletzt.

Ich glaube, dass ein Aleksandar Pavlovic einen Toni Kroos ganz leicht ersetzen kann – nicht morgen zwar, aber in den nächsten Jahren. Der entwickelt sich beim FC Bayern, er wird da in eine Position hineinwachsen. Da sehe ich überhaupt keine Gefahr, auch wenn Kroos im ersten Moment natürlich ein Verlust ist. Die Zukunft auf dieser Position wird Pavlovic gehören, der mit Angelo Stiller in den nächsten Jahren spielen wird.

Erst wird Pavlovic in der laufenden Saison beim FC Bayern Stammspieler werden, dann führt an ihm auch in der Nationalmannschaft kein Weg vorbei. Pascal Groß ist zwar ein guter Fußballer, aber kein Riese - er ist ja auch schon über 30.

Schwierige Situation für Kimmich wegen Palhinha

Diskutiert wurde zuletzt auch die Position von Joshua Kimmich, im DFB-Team nun auch zum Kapitän befördert und als Rechtsverteidiger anstelle als Sechser eingesetzt: Ich sage es mit Blick auf den FC Bayern mal so: Wenn du einen Spieler wie Joao Palhinha für 55 Millionen holst, kannst du den nicht auf die Tribüne oder auf die Bank setzen.

Dann ist es doch die logische Konsequenz, dass Kimmich auf die rechte Seite ausweichen muss. Pavlovic ist, wie gesagt, ein hervorragendes Talent, dem du die Chance geben musst - der ist für mich auch gesetzt auf der Sechser-Position.

Und wenn Nagelsmann das bei sich nun weiter durchzieht mit Kimmich auf der rechten Seite, dann ist es für mich klar, dass Kimmich bei den Bayern auf Dauer genauso auf der rechten Seite spielen muss.

Was die Münchner und ihre Transferpolitik ansonsten angeht: Der verpflichtete Hiroki Ito hat eine hervorragende Saison beim VfB Stuttgart gespielt, er ist ein toller Innenverteidiger. Man hätte aber natürlich auch darüber nachdenken können, Matthijs de Ligt zu behalten.

Bayern-Transfers? „Na dann herzlichen Glückwunsch“

Auf meiner Liste, wer hätte gehen können, stand eher Dayot Upamecano, der im letzten Jahr doch den ein oder anderen Bock geschossen hat. Aber wahrscheinlich gab es da wirtschaftliche Gründe - da wird die Gehaltsspanne bei de Ligt wohl doch etwas größer gewesen sein. Nicht falsch verstehen: Ito ist für mich zweifelsohne ein guter Einkauf. Aber wenn ich sehe, dass man da eigentlich fünf Innenverteidiger hat und auch noch Jonathan Tah holen will – na dann herzlichen Glückwunsch.

Zum Abschluss noch ein Gedanke zum Titelkampf in der Bundesliga: Ich glaube, dass RB Leipzig da eine ganze große Rolle spielen kann. Sie haben ja schon gezeigt was möglich ist.