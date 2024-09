Bayerns Tor-Klon: Erinnerungen an einen großen Vorgänger

Mit seinem Traumtor im Topspiel gegen Leverkusen sorgt Bayerns Aleksandar Pavlovic für Aufsehen. Erinnerungen an den Trainer der gegnerischen Mannschaft werden wach.

Mit seinem Traumtor im Topspiel gegen Leverkusen sorgt Bayerns Aleksandar Pavlovic für Aufsehen. Erinnerungen an den Trainer der gegnerischen Mannschaft werden wach.

Eine unzureichend geklärte Flanke fällt Aleksandar Pavlovic im Bundesliga -Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen in der 39. Minute vor die Füße, der Ball tippt kurz auf dem Rasen auf und der Bayern-Profi trifft das Spielgerät satt.

Bayer-Keeper Lukas Hradecky kommt zwar noch mit den Fingerspitzen an den Ball, kann diesem aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. So schlägt er im Tor ein - 1:1 . Ein Traumtor von Pavlovic, der aber durch einen Fehler vom Bayer-Keeper begünstigt wurde - zumindest wenn es nach Stefan Effenberg geht.

„Ich sage, er ist haltbar. Er bekommt den Ball nicht nur auf die Fingerspitzen, sondern auf die Hand. An einem guten Tag hält er den auch“, sagt der SPORT1 -Experte im STAHLWERK DOPPELPASS.

In eine ähnliche Kerbe schlägt in der Runde auch der frühere Leverkusen-Trainer Robin Dutt: „Der Ball hat sich noch etwas nach außen gedreht, deshalb war es schwerer, aber ein einem guten Tag hältst du als Bundesliga-Torwart diesen Ball.“ Und sogar Hradecky-Teamkollege Robert Andrich meinte: „An einem sehr, sehr guten Tag hat Lukas den auch.“

Bayern: Kein Grund für Veränderungen

Doch die Diskussionen um die mögliche Schuld des Keepers beim Ausgleich sollen die überaus positive Entwicklung des deutschen Nationalspielers in keiner Weise schmälern, wie Effenberg klarstellte: „Er verdient es sich zu spielen. Die ersten Spiele hat er sehr gut bestritten, es gibt keinen Grund, etwas zu ändern für Vincent Kompany.“

„Darüber bin ich sehr glücklich und emotional. Ich habe mir einfach gedacht, ich ziehe jetzt ab“, freute sich der 20-Jährige selbst über seinen Treffer nach dem Spiel bei Sky . Er fügte hinzu: „Wir haben den Härtetest bestanden. Bei uns geht es in die positive Richtung und wir werden noch härter an uns arbeiten.“

Kimmich schwärmt von Teamkollege

Und diese harte Arbeit zahlt sich aus. Denn Pavlovic durfte in den bisherigen fünf Bundesligaspielen unter dem neuen Trainer Kompany vier Mal von Beginn an ran.

Auf der Doppelsechs läuft er an der Seite von Joshua Kimmich auf, der nach dem Spitzenspiel gegen Leverkusen ebenfalls lobende Worte über seinen jungen Teamkollegen fand: „Er will jeden Ball haben. Er ist ein absoluter Teamplayer, kein Egoist. Wir brauchen solche Jungs. Er hat keine Angst vor Drucksituationen. Er hat ein überragendes Tor erzielt. Es macht einfach Spaß mit ihm.“

Dabei hätte das Spiel für Pavlovic auch ganz anders in Erinnerung bleiben können: Denn unmittelbar vor dem Leverkusener Führungstreffer verrutschte ihm ein Rückpass auf Manuel Neuer und landete im Toraus. Aus dieser Standardsituation brachte Robert Andrich den amtierenden Deutschen Meister schließlich in Führung. Doch Pavlovic zeigte Reife, behielt den Kopf oben und motivierte sein Team.

Erinnerungen an Alonso-Hammer werden wach

„Besonders beeindruckend ist es, dass er nach so einem Fehler wie vor dem 0:1 nicht einbricht, sondern dann erst Recht den Ball haben will und auch noch so ein Tor schießt. Das ist schon marzipanös“, bringt Sky-Reporter Torben Hofmann im Doppelpass die Reaktion des Youngsters mit einer durchaus interessanten Formulierung auf den Punkt.