FC Bayern: Pavlovic-Traumtor im Netz gefeiert

Pavlovic stürmte anschließend in die Kurve, ließ sich von den Bayern-Fans feiern. „Darüber bin ich sehr glücklich und emotional. Ich habe mir einfach gedacht, ich ziehe jetzt ab“, freute sich der 20-Jährige bei Sky . Er fügte hinzu: „Wir haben den Härtetest bestanden. Bei uns geht es in die positive Richtung und wir werden noch härter an uns arbeiten.“

Fans feiern Pavlovic

Auch im Netz bekam der DFB-Star viel Applaus. „Spinnt da Beppi! Da Aleks nimmt se an Boi owe und hautn dann aus da Luft direkt eine in Winkel! Brutal schee, brutal wichtig!“, schrieben die Bayern bei X - anlässlich der Oktoberfest-Zeit sogar auf Bayerisch.

Ein anderer meinte: „Aleksandar Pavlovic is currently the best midfielder in the world!“ Ein weiterer drückte sich sehr schlicht aus: „Pavlovic. Genug gesagt.“