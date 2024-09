Bundesliga heute: Frankfurt - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 15:30 Uhr Die Eintracht Frankfurt empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Serie gegen Borussia Mönchengladbach in das heutige Duell im Deutsche Bank Park. Die Hessen haben keines ihrer letzten sechs Bundesligaspiele gegen die Fohlen verloren und streben an, diese Serie weiter auszubauen.

Mit drei Siegen und drei Unentschieden in diesen Begegnungen hat die SGE ihre bisher längste ungeschlagene Serie gegen Mönchengladbach in der Bundesliga erreicht. Insgesamt trafen beide Teams bereits 100-mal aufeinander, wobei Frankfurt 37 Siege und 37 Unentschieden verbuchen konnte.

Eintracht Frankfurts Omar Marmoush präsentiert sich aktuell in bestechender Form. In seinen letzten beiden Bundesliga-Spielen war er an vier Toren direkt beteiligt, darunter drei Treffer und ein Assist. Diese Leistung bringt ihn in die Riege der Top-Scorer der aktuellen Saison, nur übertroffen von Andrej Kramaric und Harry Kane. Marmoushs Offensivkraft könnte auch heute Abend ein entscheidender Faktor für die Eintracht sein, um die Serie gegen Mönchengladbach fortzusetzen.

Gladbachs Auswärtsbilanz im Fokus

Borussia Mönchengladbach konnte in dieser Saison bisher nur einen Auswärtssieg verbuchen, ein 2:0-Erfolg beim VfL Bochum. In der Vergangenheit gelang es den Fohlen nur selten, zwei Auswärtssiege in Folge zu feiern. Der letzte derartige Erfolg datiert aus dem Frühjahr 2022. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane steht vor der Herausforderung, ihre Auswärtsbilanz zu verbessern und gleichzeitig die schwache Punkteausbeute der letzten Monate hinter sich zu lassen.

Heimstärke der Eintracht als Trumpf

Eintracht Frankfurt kann auf eine beeindruckende Heimstärke bauen. In den letzten 28 Bundesliga-Heimspielen verließen die Hessen nur zweimal als Verlierer den Platz. Unter der Leitung von Dino Toppmöller kassierte die Eintracht in 18 Heimspielen lediglich zwei Niederlagen, was sie zu einem der heimstärksten Teams der Liga macht. Diese Bilanz könnte heute Abend ein entscheidender Vorteil sein, um die Serie gegen Borussia Mönchengladbach fortzusetzen und den dritten Sieg in Folge einzufahren.

