Bundesliga heute: Gladbach - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Borussia Mönchengladbach trifft heute im Borussia-Park auf den 1. FC Union Berlin . Die bisherige Bilanz der beiden Teams in der Bundesliga spricht klar für die Gäste aus Berlin. In den bisherigen zehn Aufeinandertreffen konnten die Fohlen lediglich einen Sieg verbuchen, und dieser liegt bereits über vier Jahre zurück.

Die Heimbilanz von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ist besorgniserregend. Die Fohlen sind seit sieben Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg , was aktuell die längste Serie in der Liga darstellt. Der letzte Heimsieg datiert aus dem Februar, als man den VfL Bochum mit 5:2 besiegte. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den erwarteten Toren (xG) und den tatsächlich erzielten Treffern: Mit einem xG-Wert von 8.0 gelangen den Borussen nur fünf Tore – der schlechteste Wert der Liga.

Union Berlin mit starker Defensive

Union Berlin reist mit einer beeindruckenden Defensivbilanz an den Niederrhein. Gemeinsam mit RB Leipzig stellen die Eisernen die beste Abwehr der Liga, mit nur zwei Gegentoren in den ersten vier Spielen. Saisonübergreifend sind die Berliner seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen, was ihnen zuletzt Anfang 2023 gelang. Allerdings wartet Union seit sieben Auswärtsspielen auf einen Sieg, was die Partie im Borussia-Park zu einer spannenden Herausforderung macht.