Bundesliga heute: Leverkusen - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Alonso rotiert

Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell gegen den VfL Wolfsburg. Die Werkself ist seit fünf Bundesligaspielen gegen die Wölfe ungeschlagen und konnte in der vergangenen Saison beide Begegnungen für sich entscheiden. Besonders der 2:0-Heimsieg war ein Meilenstein, da es der erste Erfolg in der BayArena gegen Wolfsburg seit 2016 war. Diese Serie möchte Leverkusen heute weiter ausbauen und die starke Heimbilanz gegen die Niedersachsen fortsetzen.