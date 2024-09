Bundesliga-Profi offenbart Handicap

Nun hat Kübler verraten, dass er in seiner Karriere einem krassen Nachteil trotzt - er ist farbenblind. Davon wusste er selbst lange Zeit übrigens nichts. Durch einen Zufall kam das Handicap ans Licht.

Küblers Sehschwäche schon länger in Freiburg bekannt

Auf dem Fußballplatz muss er aufgrund der Sehschwäche immer wieder mit Problemen kämpfen. Schon im Training können Gefahren lauern, etwa wenn auf dem grünen Rasen von den Trainern Hütchen in Orange positioniert werden. Viele sehbehinderte Menschen können diese nach nicht mehr erkennen.

„Bei Rot gegen Grün ist es extrem, aber ich kann auch andere Farben, die nahe beieinander sind, nicht so gut unterscheiden. Gerade im Spiel ist es schwierig, wenn alles schnell geht. Da spielen dann auch andere Faktoren mit hinein: das Flutlicht, der grüne Rasen, die Kleidung der Zuschauer“, erklärt der Defensivspieler.

Grobe Fehlpässe aufgrund von Verwechslungen kamen bei Kübler in den vergangenen Jahren dennoch selten vor - aus gutem Grund. Im Verein ist schon lange bekannt, dass der Verteidiger einen Nachteil hat und so wird vor den Partien immer mit Kübler über die Wahl der Trikots gesprochen. „Und wenn ein Zweifel besteht, spielen wir in anderen Trikots“, verrät der Profi.