Sammer als TV-Experte? Watzke spricht Klartext

Matthias Sammer, derzeit als BVB-Berater tätig, wird auch in Zukunft keine Partien der Dortmunder mehr als Experte begleiten. Das hat Boss Hans-Joachim Watzke nun bestätigt.

„Zu sehr in Rage geredet“

Sammer habe sich dort „zu sehr in Rage geredet“, erklärte Watzke weiter. Dies soll jetzt in Zukunft nicht mehr passieren.

Als Auslöser wurde die deutliche Kritik Sammers am Team nach dem 1:2 beim FC Bologna in der Ligaphase der Champions League herangezogen. Damals hatte der Ex-Profi bei Prime Video der Mannschaft attestiert, dass sie „körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung“ sei.