Carro mit Andeutung nach Eberl-Zoff

Es sei „interessant, wie der Erfolg die Dinge verändert. Für mich könnte das dazu führen, dass ich versuche, etwas weniger impulsiv zu sein. Was, wie einige von Ihnen wissen, nicht immer leicht für mich ist“, erklärte Carro weiter.

Der gebürtige Spanier hatte sich im August eine öffentliche Verbalattacke auf Eberl erlaubt. „Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts“, sagte er bei einem Treffen mit mehreren hundert Vertretern der Leverkusener Fanklubs in der BayArena. Anschließend entschuldigte er sich, verwies darauf, dass er ein „emotionaler Mensch“ sei.

Carro: „Bei allem Respekt vor dem Erbe des FC Bayern“

Mit Hinblick auf das Topspiel am Samstag gegen Bayern (ab 18.30 im LIVETICKER) gab sich Carro angriffslustig. „Bei allem Respekt vor dem Erbe des FC Bayern habe ich gespürt, dass viele Leute erleichtert waren, dass am Ende der letzten Saison eine neue Mannschaft an der Spitze stand.“