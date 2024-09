FC Bayern - Eberl enthüllt: Wirtz löste Zoff aus

Beste Freunde werden Max Eberl und Fernando Carro wohl nicht mehr. Zu einer Aussprache der beiden unter vier Augen ist es nach der öffentlichen Verbal-Attacke des Geschäftsführers von Bayer Leverkusen auf den Sportvorstand von Bayern München nicht gekommen, wie Eberl am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 bekräftigte.

„Es war ein Scharmützel“, sagte der 50-Jährige und enthüllte zugleich die Hintergründe, warum Carro so schlecht auf ihn zu sprechen ist. „Wir haben uns bei der Champions-League-Auslosung gesehen, da hat mir Fernando gesagt, dass er sauer auf mich ist, seitdem ich den Wechsel von Florian Wirtz von Köln nach Leverkusen kommentiert habe“, erklärte Eberl .

Für eine Mini-Ablöse von 200.000 Euro wechselte Wirtz im Januar 2020 aus der U17 der Kölner nach Leverkusen . Und das obwohl es zwischen den rheinischen Klubs eine Art Absprache gab , sich nicht gegenseitig beim Nachwuchs der direkten Nachbarn zu bedienen. „Im Westen gab es so ein Agreement, dass wir die Spieler nicht abwerben“, bekräftigte Eberl auch am Sonntag.

Eberl mit Kritik wegen Wirtz – aber auch Verständnis

Eberl sagte damals: „Da ist etwas passiert, was keiner von uns gerne sieht. Wir würden dieses Agreement gerne aufrechterhalten, weil es ein wenig zur Beruhigung beiträgt. Hintenrum klauen würde zu vielen Problemen im Westen führen, wo wir eh schon auf engstem Raum sind.“

Allerdings wurden Eberls Worte in dem medialen Wirbel, den der Transfer seinerzeit verursacht hatte, mitunter verkürzt wiedergegeben. Das merkte er nun auch im Doppelpass an. Er habe auch gesagt, „ich habe sogar Verständnis für den Wechsel, weil ein A-Jugendspieler vom 1. FC Köln zum Lizenzkader nach Leverkusen wechselt. Das ist ein anderer Wechsel als ein Jugend-Wechsel. Deswegen habe ich Verständnis dafür.“

Causa Wirtz könnte heiß werden

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Laut Medienberichten würde Bayer im nächsten Jahr erst ab einer Summe von 120 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. Abgeschreckt von einer Investition in dreistelliger Millionenhöhe für Wirtz sind die Münchner nach SPORT1 -Informationen trotzdem nicht, sie wollen 2025 Ernst machen.

Carro-Attacke auf Eberl sorgt für Wirbel

Im Sommer hatte Carro mit seiner Verbal-Attacke in Richtung Eberl für Schlagzeilen gesorgt. „Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Ich würde nicht mit ihm verhandeln“, sagte Carro im Rahmen einer Diskussionsrunde vor Fans der Werkself. „Und ich würde nicht mit ihm verhandeln.“

Später ruderte der Bayer-Boss zurück. Er sei ein emotionaler Mensch und habe die Aussagen in einem informellen Umfeld getätigt. „Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige“, sagte Carro der Bild.