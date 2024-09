FC Bayern: Das Geheimnis hinter Müllers Laufweg

Mit Händen gestikulierend und dazu noch auf dem Rasen hin und her laufend, machte er vor, was er meinte: „Wenn du den Laufweg antäuschst, in die Tiefe auf der Ballseite gehst und dich dann aber im Rücken des Verteidigers wieder wegziehst“, führte er aus.

FC Bayern: Müller erklärt Traumtor

Genau so habe er sich vor dem Treffer zum 2:0-Endstand der Bayern bewegt: „Es ist so schön, wenn man so viele gute Trainer hat, und am Ende lernst du vor 15 Jahren etwas und kannst es heute verwenden. So soll es sein.“