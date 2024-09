Einzelkritik zum DFB-Spiel: Undav erwischt perfektes Startelf-Debüt

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Amsterdam gegen die Niederlande Remis. Während die Defensive gerade zu Beginn wackelt, macht ein DFB-Star bei seiner Startelf-Premiere mächtig auf sich aufmerksam.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Amsterdam gegen die Niederlande Remis. Während die Defensive gerade zu Beginn wackelt, macht ein DFB-Star bei seiner Startelf-Premiere mächtig auf sich aufmerksam.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Hatte beim Gegentor kurz gezuckt rauszulaufen, blieb dann aber doch im Tor und war chancenlos. Hielt im Anschluss mehrmals glänzend und bewahrte die DFB-Elf vor einem höheren Rückstand: In der 20. Blieb er gegen Xavi Simons im Eins-gegen-Eins Sieger, kurz vor dem Ausgleich zeigte er beim Schuss von Gakpos Schuss eine Weltklasse-Parade (37.). Auch wenn es wohl Abseits gewesen wäre. SPORT1-Note: 2

DAVID RAUM: Lauffreudig und immer wieder mit enormen Vorwärtsdrang. Holte sich Gelb wegen Meckerns (32.). Legte den traumhaften Diagonalball von Robert Andrich mit einer Grätsche zurück und leitete so die 2:1-Führung ein. SPORT1-Note: 3

NICO SCHLOTTERBECK: Wurde, genauso wie sein Nebenmann Tah, beim frühen 0:1-Rückstand komplett überrumpelt. Beide standen zu hoch und zu weit auseinander. Sah früh – unberechtigterweise – die Gelbe Karte (13.). Konnte die Brobbey-Flanke zum 2:2-Ausgleich nicht verhindern (51.). Sonst aber ohne große Fehler und mit einigen guten langen Bällen in die Spitze. SPORT1-Note: 3

Kimmich mit starker Passquote

JONATHAN TAH (bis 45.): Trug am ersten Gegentor Mitschuld. Auch er hatte mit dem schnellen Umschaltspiel der Niederländer Probleme. Gerade in den Duellen gegen den quirligen Brobbey hatte er Schwierigkeiten und rieb sich auf. Gelbverwarnt (24.) wurde er folgerichtig zur Halbzeit durch Anton ersetzt. SPORT1-Note: 4,5

JOSHUA KIMMICH: Schaltete sich über die aktivere rechte Seite immer wieder vorne ein. Traf aus kürzester Distanz zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung der deutschen Mannschaft. Brachte 56 seiner 57 Pässe beim Mitspieler an – Bestwert. SPORT1-Note: 2

ROBERT ANDRICH (bis 64.): Gewohnt bissig in den Zweikämpfen. 38 seiner 39 Pässe fanden einen Mitspieler. Spielte vor dem 2:1-Führungstreffer einen Weltklasse-Diagonalball in den Lauf des durchstarteten David Raum. SPORT1-Note: 4

Musiala: Defensiv auffällig, offensiv ohne Durchschlagskraft

JAMAL MUSIALA (bis 89.): War ein ständiger Aktivposten im deutschen Spiel und konnte oft nur am Rande des Erlaubten vom Ball getrennt werden. Im letzten Drittel aber oftmals ohne die letzte Durchschlagskraft. Agierte defensiv auffällig: Köpfte die Bälle hinten raus (6.), war bissig in den Zweikämpfen, störte mit einer Grätsche entscheidend gegen Xavi Simons (20.). Eroberte vor dem 1:1-Ausgleich den Ball. Vor dem 2:2-Ausgleich verlor er allerdings am eigenen Sechzehner den Ball (51.). SPORT1-Note: 4