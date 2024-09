FC Bayern: Kompanys cleverer Schachzug mit Goretzka

In der 90. Minute war es so weit und Vincent Kompany gestikulierte noch einmal in Richtung seiner Auswechselspieler hinter dem Tor von Manuel Neuer. Wenig später kam Leon Goretzka in seinem Leibchen an die Bank gelaufen, zog sein Trikot an und kam im Wechsel für Dayot Upamecano in der Innenverteidigung zu seinem Saisondebüt in der Bundesliga.