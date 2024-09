FC Bayern mit Sondertrikot im Topspiel

Der FC Bayern wird gegen Bayer Leverkusen in einem Sondertrikot auflaufen. Mit dem Bundesliga-Kracher hat das aber bisher nichts zu tun.

Ende September erwartet den FC Bayern der bisher größte Härtetest der noch jungen Saison. Am fünften Spieltag der Bundesliga trifft der Rekordmeister auf den aktuellen Titelverteidiger Bayer Leverkusen . Die Münchner werden dabei in einem Sondertrikot auflaufen.

Das diesjährige Wiesn-Jersey wurde am Montag offiziell vorgestellt und steht ab sofort zum Verkauf. Das Trikot ist dabei gänzlich in Grau gehalten, Logos und Sponsoren sind in weißer Farbe abgebildet.