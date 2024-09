FC Bayern: Musiala meidet Bekenntnis

Jamal Musiala ist bis 2026 an den FC Bayern gebunden, doch seine langfristige Zukunft ist nach wie vor offen. In einem neuen Interview macht Musiala klar: Es bleibt vorerst dabei.

Im Interview mit der Welt am Sonntag sagt der Nationalspieler - aktuell auch in den Schlagzeilen wegen seiner für viele unverständlichen Nicht-Nominierung für den Ballon d‘Or: „Ich denke nicht wirklich darüber nach, wo ich in fünf Jahren spielen werde. In der Welt des Fußballs können sich die Dinge immer schnell ändern.“ Aktuell sei er „sehr glücklich beim FC Bayern“ und konzentriere sich auf die gemeinsamen Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft.