Video zeigt Ulreich-Beleidigung - Bayern reagiert

Zunächst ist zu hören, wie eine Person „Zeitspiel“ ruft. Wenig später schreit offenbar dieselbe Person lautstark: „Steh auf da drüben, du Penner“. Wenige Sekunden später schwenkt die Kamera nach rechts, um Ulreich zu filmen. In dem Moment ist zu hören, wie der 36-Jährige ruft: „Setz dich hin, Rolfes, du Wichser.“

Ulreich-Video zehntausendfach aufgerufen

In den sozialen Netzwerken wurde das Video am Montagnachmittag bereits zehntausendfach abgerufen. Fans feiern Ulreich auch dort für seinen emotionalen Ausbruch an der Seitenlinie. Andere kritisieren ihn für seine Wortwahl deutlich.