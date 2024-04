Balljunge geschubst - Lob für Bayern-Keeper Ulreich

Balljunge freut sich über Ulreich-Trikot

Der FC Bayern holte nur drei Tage nach der Pleite in der Champions League ein 2:2 beim englischen Tabellenführer FC Arsenal. Am Wochenende kommt der 1. FC Köln in die Allianz Arena (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Kassiert Bayern dort die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge, könnten sie Bayer Leverkusen auf der Couch zum Meister machen.