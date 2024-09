FC Bayern: Welche Strafe könnte Ulreich blühen?

Das Topspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend könnte für Sven Ulreich noch ein unliebsames Nachspiel haben. Ein im Netz aufgetauchtes Video schlug am Montag hohe Wellen . Darin ist zu hören, wie Bayerns Torhüter Nummer zwei Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unflätig beleidigt. Die Wortwahl? „Setz dich hin, Rolfes, du Wichser.“

De Bruyne und Bensebaini wurden bestraft

Einen ähnlichen Vorfall gab es 2015: Damals beleidigte der damalige Wolfsburger Kevin De Bruyne einen 16 Jahre alten Balljungen mit den Worten „Give me the ball, you Motherfucker!“ - der Belgier wurde zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verdonnert.