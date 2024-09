FC Bayern: Zoff um Eberl im Doppelpass heiß diskutiert!

„Nicht immer alles auf die Goldwaage legen“

Zur Einordnung: Carro tätigte die Aussagen auf einem Fan-Treffen - vor circa 300 Leuten. Schäfer kam diesbezüglich mit einem kuriosen Vergleich um die Ecke: „Der sagt das vor 300 Leuten und denkt, dass alle 300 das Wasser halten? Sie haben das Wasser gelassen, Wasser lassen ist immer leichter als Wasser halten. Das ist immer so. Und dann wird‘s öffentlich“, sagte Schäfer in Anbetracht dessen, dass das Thema medial unglaublich präsent war und stets heiß diskutiert wurde.

Hat sich Leverkusen „schäbig“ verhalten?

Schäfer zweifele nämlich nicht im Geringsten an Eberl. Ganz anders: „Ich finde das von Bayer Leverkusen sehr schäbig, wenn man ständig erzählt, was Bayern da alles falsch macht, in irgendwelchen Transferverhandlungen.“ Außerdem hätte er Jonathan Tah eh nicht nach München geholt, denn der deutsche Rekordmeister sei in der Verteidigung bereits bestens aufgestellt.