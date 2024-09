Gräfe deckt irren VAR-Fehler auf!

Der Videoschiedsrichter sorgt immer wieder für Kontroverse und angeheiterte Diskussionen. So auch zu Saisonbeginn in den Bundesligen - und das aus gutem Grund.

An beinahe jedem Wochenende sorgt der VAR für hitzige Diskussionen - so auch am 2. Spieltag der Bundesliga. Ex-Schiedsrichter und TV-Experte Manuel Gräfe hat sich die umstrittensten Szenen noch einmal angeschaut und dabei einen Fehler ausgemacht, der dem VAR auf internationaler Ebene so wohl nicht unterlaufen wäre.