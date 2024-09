Elfer-Ärger bei Bayern-Spiel! Das sagt der Schiri-Boss

Groß war der Aufschrei im Freiburger Lager am Sonntag bei der 0:2-Pleite beim FC Bayern , als die Hausherren wenige Minuten vor der Pause nach Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen bekamen, was auch DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher nicht nachvollziehen konnte.

Aber was war passiert? Harry Kane köpfte den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz seinem Gegenspieler Max Rosenfelder an den weggestreckten Arm, wobei sich der Freiburger im Luftduell befand und das Leder nicht sehen konnte.

Kircher: „Wäre ohne VAR-Eingriff sehr glücklich gewesen“

Auch der zweite Elfmeter in München in der Nachspielzeit, den Freiburgs Lucas Höler jedoch verschoss, sorgte für Diskussionen. Ritsu Doan zog aus kurzer Distanz ab und traf zunächst den Oberschenkel von Joao Palhinha, bevor der Ball den ausgesteckten Arm des Portugiesen berührte.

Schiedsrichter und VAR am Pranger

Egal ob in München oder beim 3:3 der Stuttgarter gegen Mainz sowie am 1. Spieltag in Mönchengladbach (2:3 gegen Leverkusen) oder Augsburg (2:2 gegen Bremen) – die Schiedsrichter und der VAR stehen schon nach zwei Spieltagen häufiger am Pranger als ihnen lieb ist.