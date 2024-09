Mario Götze bereut Wechsel vom BVB zu Bayern: "Ich war verbohrt"

Mario Götze veröffentlicht einen Brief an sein jüngeres Ich und bekennt offen, dass er seinen berühmt-berüchtigten Sensationstransfer vom BVB nach München inzwischen für einen Fehler hält.

Vor elf Jahren war sein Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern der große Aufreger in Fußball-Deutschland. Nun bekennt WM-Finaltorschütze Mario Götze in aller Offenheit, dass er ihn bereut.

In einem langen Text für das Buch „Stimmen der Eintracht“ von Journalist Michael Horeni - verfasst als Brief an sein 17 Jahre junges Ich - macht Götze deutlich, dass er mittlerweile der Meinung ist, dass er das damalige Angebot nicht hätte annehmen sollen. Götzes Brief an sich selbst wurde am Mittwoch auch von der Zeit veröffentlicht.