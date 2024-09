Mats Hummels überrascht mit TV-Interview auf Polnisch

„Wie geht‘s?“, fragte Piszczek den Überraschungsgast auf Polnisch. „Guten Morgen“, erwiderte Hummels ebenfalls auf Polnisch. Dann erkundigte sich der Verteidiger, der erst am Mittwoch bei der AS Rom unterschrieben hatte , ob er auf Deutsch oder auf Polnisch sprechen solle. „Auf Polnisch“, antwortete der Reporter.

Hummels gibt Interview auf Polnisch

„Gut. Wie geht es ihnen?“, sagte der Reporter, woraufhin Hummels erklärte: „Alles beim Alten. Alles beim Alten.“ Dann war das kurze Interview vorbei, während Blaszczykowski und Piszczek in Gelächter ausbrachen.

Vor dem Anstoß am Samstag wurde Hummels offiziell vom BVB verabschiedet. Sein auslaufender Vertrag war nicht verlängert worden.

Bei Sky blickte der Ex-BVB-Kapitän auf die gemeinsame Zeit mit Blaszczykowski und Piszczek zurück. „Es gibt so viele Erinnerungen. Bei Kuba war es damals, als ich noch nicht hier war. Da hieß es, der polnische Figo kommt“, erklärte Hummels. „Meine erste Erinnerung ist, dass ich ihn mir direkt im Kicker-Managerspiel geholt habe, ohne ihn zu kennen.“

Hummels schwärmt von Blaszczykowski und Piszczek

Piszczek sei „einer der wenigen, mit denen ich danach telefoniert und gefacetimt habe. Ein perfekter Fußballer, auf dem Platz und neben dem Platz - in jeder Hinsicht“, fuhr Hummels fort.

Zum Fitnesszustand der am Abschiedsspiel teilnehmenden Spieler scherzte Hummels: „Es sind alle schon sehr gut in Form. Es gibt maximal drei Ausreißer.“ Namen nannte er allerdings nicht.

„Niemand hat vor zu verlieren. Klar, am Ende werden Piszu und Kuba noch ein Tor schießen dürfen, obwohl sie beide sieben Chancen brauchen“, stichelte er mit einem Augenzwinkern in Richtung seiner Ex-Kollegen. Am Ende siegte Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp mit Team „Kuba“ 5:4.