Musiala? Matthäus macht Bayern schwere Vorwürfe

Lothar Matthäus macht dem FC Bayern München Vorwürfe. Die ehemalige Mittelfeld-Ikone der Münchner nimmt den Rekordmeister unter anderem wegen der Nicht-Nominierung von Jamal Musiala für den Ballon d‘Or 2024 ins Visier. Der Weltfußballer von 1990 sieht den Verein in der Verantwortung.

„Mit einer Unruhe, wie sie beim FC Bayern in den letzten zwei Jahren geherrscht hat, kann dort kein Spieler den Ballon d‘Or gewinnen“, erklärte der 63-Jährige bei der Bild .

Er betonte, dass individuelle Auszeichnungen eng mit dem Erfolg der Mannschaft verbunden sind: „Ich habe den Ballon d‘Or 1990 auch deswegen bekommen, weil wir bei Inter Mailand gut gespielt haben und mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden sind. Du kannst individuell noch so überragend spielen und viele Tore machen – wenn du mit deinem Team nichts gewinnst, hast du dennoch kaum eine Chance auf solche Auszeichnungen.“

Matthäus warnt vor Musiala-Abgang

Es sei daher logisch, dass sich Musiala den Ballon d‘Or zum Ziel setze. Matthäus sprach eine deutliche Warnung an die Bayern aus: „Natürlich wird er sich mit seinem Umfeld Gedanken machen, wo er das am besten erreichen kann. Vor der Entscheidung, ob er seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Bayern verlängert, wird er sich also genau ansehen, wie sich der Klub sportlich entwickelt, nachdem die Dinge zuletzt alles andere als optimal gelaufen sind.“