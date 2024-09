Musiala vs. Wirtz: Wer ist der Sieger?

Vor der Partie zwischen Bayern und Bayer sprach ganz Fußball-Deutschland vom Duell zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz. Am Ende entscheiden zwei Arbeiter die Partie.

Es war eine für Jamal Musiala eher ungewöhnliche Szene: Gerade hatte er sich mit Leverkusens Routinier Granit Xhaka in die Wolle gekriegt. Doch statt all die harten Attacken der Gegner stoisch zu ertragen, meckerte der 21-Jährige in Richtung seines Gegenspielers und winkte genervt ab.