Schauspieler? Arnold in der Kritik! "Unterste Schublade"

Maximilian Arnold ist einer der Protagonisten der Aufregerszene des Wochenendes. SPORT1-Experte Stefan Effenberg wählt drastische Worte in Richtung des Wolfsburg-Kapitäns.

Maximilian Arnold ist einer der Protagonisten der Aufregerszene des Wochenendes. SPORT1-Experte Stefan Effenberg wählt drastische Worte in Richtung des Wolfsburg-Kapitäns.

Auch im STAHLWERK DOPPELPASS war es die am heißesten diskutierte Szene: die Gelb-Rote-Karte für Stuttgarts Atakan Karazor, die dieser beim Remis gegen den VfL Wolfsburg zu Unrecht erhielt. SPORT1-Experte Stefan Effenberg redete sich in Rage, als er darauf zu sprechen kam - und übte heftige Kritik an Maximilian Arnold.