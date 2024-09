Warum Dier beim FC Bayern das Nachsehen hat

Eric Dier war in der vergangenen Rückrunde ein echter Fels in der Brandung. Unter Vincent Kompany ist er derzeit nur Innenverteidiger Nummer 3. Wie kam es dazu?

Es war nur eine Sache von Wochen. Als Eric Dier Anfang des Jahres 2024 nach München wechselte , galt er als reine Ergänzung. Bei Tottenham war er nicht mehr erste Wahl und die Bayern gaben ihm auch nur einen Vertrag, der das Risiko für den Verein minimierte. Die Furcht, dass man wieder einen Wintertransfer à la Álvaro Odriozola, Joao Cancelo oder Daley Blind an Land ziehen würde, war zu groß.

Dier muss noch warten

Der Grund könnte in den besseren Geschwindigkeits-Werten von Kim und Upamecano liegen. Die beiden aktuellen Stamm-Innenverteidiger können hier mehr bieten. Und Schnelligkeit ist unerlässlich für das riskante hohe Verteidigen, das Kompany vorgibt. Dier hat das Nachsehen.

Auch in Sachen Aufbauspiel gilt die Konkurrenz als stärker. Gerade Upamecano genießt hier klubintern großes Vertrauen, während Dier eher den Ruf als fleißiger Arbeiter hat.

Rotation light

„Wir verteidigen immer als Mannschaft, wollen hoch verteidigen, das ist mein Konzept. Die Jungs haben das bislang sehr gut gemacht“, sagte der Bayern-Trainer am Freitagvormittag auf SPORT1 -Nachfrage und ließ später durchblicken, dass er trotz der hohen Belastungen der kommenden Wochen nicht auf allen Positionen ständig rotieren möchte. Schlecht für Dier. Bekanntlich sind vor allem Verteidigungsreihen auf Konstanz aus und spielen sich gerne intensiv ein. Rotation wird eher dosiert eingesetzt.

Wann kommt Diers Zeit?

Angesichts der Tatsache, dass die Klub-Verantwortlichen bereits angekündigt haben, dass sich am Spielstil der Bayern auch gegen Top-Teams wie Bayer Leverkusen nichts ändern werde, könnte es lange dauern, bis Dier wieder eine Chance von Anfang an bekommt. Obendrein steht mit Hiroki Ito ein weiterer potenzieller Innenverteidiger in den Startlöchern – sobald der Japaner seine aktuelle Verletzung (Mittelfußbruch) überstanden hat.