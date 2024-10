Barca trauert offenbar Bayern-Juwel nach - das noch nicht mal spielt!

Noch muss ein Bayern-Juwel auf seinen Durchbruch in München warten. Der prominente Ex-Klub trauert dem Abgang allerdings wohl noch hinterher.

Noch muss ein Bayern-Juwel auf seinen Durchbruch in München warten. Der prominente Ex-Klub trauert dem Abgang allerdings wohl noch hinterher.

Der FC Bayern ist beim FC Barcelona böse unter die Räder gekommen, war beim Giganten-Duell in der Champions League klar unterlegen . Und trotzdem blicken die Katalanen offenbar ein bisschen neidisch nach München. Weil dort ein Spieler unter Vertrag steht, den Barca gerne noch in den eigenen Reihen wüsste.

Aznou ist Nationalspieler - ohne Profi-Einsatz

Das ist natürlich auch beim FC Bayern aufgefallen, Aznou wurde im Mai mit einem Profivertrag ausgestattet. Noch kommt er meist in der zweiten Mannschaft oder der U19 zum Einsatz , ein Profi-Spiel fehlt ihm noch.

Während beim FC Barcelona aktuell so manches Eigengewächs auf sich aufmerksam macht, muss sich Aznou noch in Geduld üben. Einen ganz großen Schritt hat der Youngster, der beim 5:0 der Münchner gegen den VfL Bochum 90 Minuten lang auf der Bank saß, in der aktuellen Saison schon gemacht: Er ist mittlerweile Nationalspieler Marokkos.