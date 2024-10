Bayern-Zukunft? Müller reagiert ironisch

Müller: „Das ist so was von Zukunftsmusik“

Plant Müller also eine Karriere als Bayern-Funktionär? „Aktuell bin ich Spieler und es reicht sogar noch für 90 Minuten“, erwiderte er mit einem Augenzwinkern. Bei Rummenigges Aussagen könne er „verstehen, was er meint, aber das ist so was von Zukunftsmusik. Die Band spielt noch nicht.“