Großer Wirbel um Bayern-Boss - Matthäus reagiert

Eine Entscheidung über Dreesens Zukunft soll schon auf der Aufsichtsratssitzung am 11. November fallen. Laut des Berichtes ist eine Zukunft mit Dreesden unwahrscheinlich. Nach SPORT1 -Informationen ist der Bayern-Boss jedoch keineswegs amtsmüde.

„Vielleicht eine Geschichte, die man jetzt platziert“

Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus bestätigte den Vorfall vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart . „Die Zeitung ist vor drei Jahren geschmissen worden. Das weiß man, das ist auch so beschrieben worden“, sagte der Rekord-Nationalspieler bei Sky . „Dass dieses Thema jetzt hochkommt, bevor der Vertrag von Dreesen ausläuft, ist vielleicht eine Geschichte, die man jetzt platziert.“

Rummenigges Fußstapfen zu groß?

„Es ist natürlich schade, dass gerade in einem Moment, in dem es beim FC Bayern wieder so gut läuft, solche Geschichten hochkommen“, sagte Matthäus. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft davon nicht ablenken lässt. Aber es ist nicht Neues, dass im nächsten Jahr der CEO vielleicht neu gewählt wird.“