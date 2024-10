Bundesliga heute: Bochum - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 27.10.2024 • 12:30 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum hat seit seinem Wiederaufstieg 2021 eine bemerkenswerte Heimstärke gegen den FC Bayern München gezeigt. In den letzten drei Bundesliga-Heimspielen gegen den Rekordmeister konnten die Bochumer zwei Siege einfahren, darunter ein spannendes 3:2 im Februar 2024. Diese Bilanz ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Bochum in den 21 Heimduellen zuvor nur zwei Siege gegen die Bayern feiern konnte. Nur gegen die TSG Hoffenheim war Bochum in den letzten drei Saisons noch erfolgreicher mit drei Heimsiegen.

Bochum - Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

Livestream : DAZN

Liveticker: SPORT1

Vincent Kompany hat als Trainer des FC Bayern München einen beeindruckenden Start hingelegt. In seinen ersten sieben Bundesliga-Spielen sah er 24 Tore seines Teams, was einen eingestellten Bundesliga-Rekord darstellt. Nur Udo Lattek konnte 1970 ebenfalls so viele Tore in seinen ersten sieben Spielen verzeichnen. Interessanterweise sah Kompany seine einzige glatt Rote Karte als Spieler in der Bundesliga ausgerechnet in Bochum, als er 2007 mit dem Hamburger SV eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste.

Tabellensituation: Erster gegen Letzter

Der FC Bayern München reist als Tabellenführer zum Tabellenletzten VfL Bochum. In den letzten 15 Duellen eines Letzten gegen einen Ersten konnte der Letzte nur einmal gewinnen – und das war der VfL Bochum selbst, als sie im Oktober 2022 Union Berlin mit 2:1 besiegten. Der FC Bayern hat seit März 2008 nicht mehr gegen einen Tabellenletzten verloren und strebt an, diese Serie fortzusetzen. Bochum hingegen kämpft mit nur einem Punkt aus sieben Spielen um den Anschluss und spielt seine geteilt schwächste Bundesliga-Saison.

Offensive Power und defensive Schwächen

Der FC Bayern München zeigt in dieser Saison eine beeindruckende Offensivkraft, besonders in Auswärtsspielen. Mit 17 Toren in den ersten vier Auswärtsspielen haben die Münchner einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Gleichzeitig haben sie jedoch nur eine Weiße Weste in den letzten 15 Auswärtsspielen bewahrt. Bochum hat in 23 Bundesliga-Spielen in Folge kein Spiel ohne Gegentor beendet, was die zweitlängste Serie in ihrer Geschichte darstellt. Beide Teams setzen auf intensives Pressing, was auf ein spannendes Duell im Mittelfeld hindeutet.

