Bundesliga heute: Bremen - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bremen - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Jens Stage ist derzeit in Topform für Werder Bremen. Der Mittelfeldspieler erzielte kürzlich in seinem 71. Pflichtspiel für den Verein einen beeindruckenden Dreierpack gegen die TSG Hoffenheim. Mit einem weiteren Sieg könnten die Bremer erstmals seit April wieder zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen. Allerdings bleibt die Heimschwäche ein Problem: Werder hat in dieser Saison noch kein Heimtor erzielt und blieb in den ersten beiden Heimspielen torlos.