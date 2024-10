Bundesliga heute: Freiburg - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.10.2024 • 00:37 Uhr SC Freiburg empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Freiburg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den FC Augsburg in das heutige Duell. Von den bisherigen zwölf Bundesliga-Begegnungen im Europa-Park Stadion konnte Freiburg zehn für sich entscheiden. Diese 83-prozentige Siegquote ist die höchste, die der SC Freiburg gegen ein Team mit mindestens drei Heimspielen in der Bundesliga aufweisen kann. Die Augsburger haben nur beim FC Bayern München mehr Auswärtsniederlagen kassiert.

Freiburg - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter der Leitung von Julian Schuster hat der SC Freiburg einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen hat Schuster den besten Start eines Freiburger Trainers in der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Nur in den Saisons 2019/20 und 2022/23 konnte Freiburg zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte sammeln. Besonders auffällig ist die Effizienz der Freiburger in der zweiten Halbzeit, wo sie bereits viermal in der ersten Viertelstunde trafen.

FC Augsburgs Auswärtsmisere und defensive Schwächen

Der FC Augsburg kämpft weiterhin mit einer erschreckenden Auswärtsbilanz. Die Fuggerstädter haben ihre letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele verloren und warten in der laufenden Saison noch auf ihr erstes Auswärtstor. Mit 15 Gegentoren nach sechs Spielen stellt Augsburg die drittschwächste Abwehr der Liga. Besonders anfällig zeigt sich die Defensive in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, in der sie bereits vier Gegentore kassierten – Ligahöchstwert.

Spieler im Fokus: Ritsu Doan und Vincenzo Grifo

Ritsu Doan vom SC Freiburg ist in Topform und hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen getroffen. Mit drei Saisontoren ist er der beste Torschütze der Freiburger in dieser Spielzeit. Vincenzo Grifo, der gegen keinen anderen Verein mehr direkte Torbeteiligungen aufweist als gegen Augsburg, wird ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen. Auf der anderen Seite könnte Augsburgs Keven Schlotterbeck, der verletzungsbedingt auszufallen droht, gegen seinen Ex-Verein fehlen.

Wird SC Freiburg gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SC Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Freiburg gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

