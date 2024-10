Bundesliga heute: Kiel - Union LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga treffen Holstein Kiel und der 1. FC Union Berlin aufeinander. Beide Teams kennen sich aus früheren Duellen in der Regionalliga Nord und der 2. Liga, doch nun steht das Kräftemessen im Oberhaus an. Union Berlin hat in der Vergangenheit die Oberhand behalten und blieb in der 2. Liga ungeschlagen gegen die Störche. Besonders bemerkenswert: Die letzten beiden Begegnungen in der Saison 2018/19 entschieden die Eisernen zu Null für sich, darunter ein 2:0-Sieg in Kiel.