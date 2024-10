Bundesliga heute: Leipzig - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig empfängt heute den SC Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Serie in das Duell gegen den SC Freiburg . Seit elf Pflichtspielen sind die Sachsen ungeschlagen gegen die Breisgauer, mit sieben Siegen und vier Unentschieden. Besonders bemerkenswert: Freiburg wartet seit genau fünf Jahren auf einen Sieg gegen Leipzig, der letzte Erfolg datiert auf den 26. Oktober 2019, als Julian Nagelsmann noch die Leipziger trainierte. In der Red Bull Arena ist Leipzig gegen Freiburg sogar noch ungeschlagen – eine Serie, die die Gastgeber heute weiter ausbauen möchten.

Leipzig - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beide Teams sind mit starken Leistungen in die Saison gestartet. RB Leipzig hat mit 17 Punkten aus sieben Spielen den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt und ist zudem in 18 Bundesligaspielen ungeschlagen. Der SC Freiburg unter Trainer Julian Schuster hat ebenfalls einen hervorragenden Start hingelegt, mit fünf Siegen aus sieben Spielen und insgesamt 15 Punkten. Schuster hat damit den besten Start eines Freiburger Trainers in der Bundesliga hingelegt.