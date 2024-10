Bundesliga heute: Mainz - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 19.10.2024 • 00:40 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der Bundesliga-Geschichte hat RB Leipzig gegen den 1. FSV Mainz 05 oft Schwierigkeiten gehabt. In den letzten sieben Begegnungen konnten die Sachsen nur einmal gewinnen, während Mainz vier Siege einfuhr. Besonders in der MEWA Arena ist Leipzig nicht erfolgreich: Aus den letzten vier Spielen holten sie nur einen Punkt. Der letzte Auswärtssieg in Mainz datiert aus dem September 2020. Diese Statistik könnte den Mainzern zusätzlichen Rückenwind geben, um ihre Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mainz - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für Mainz könnte das Fehlen von Dominik Kohr sein, der aufgrund einer Gelb-Sperre pausieren muss. In den letzten neun Bundesligaspielen ohne Kohr gelang Mainz kein Sieg, was die Bedeutung des Mittelfeldspielers unterstreicht. Die Abwehr der Mainzer wird besonders gefordert sein, da sie in diesen Partien im Schnitt 2,7 Gegentore kassierten. Trainer Bo Svensson muss eine Lösung finden, um die Defensive zu stabilisieren und die Serie ohne Kohr zu durchbrechen.

Leipzigs Defensivstärke als Trumpf

RB Leipzig reist mit der besten Defensive der Liga nach Mainz. Mit nur zwei Gegentoren in sechs Spielen stellen sie einen neuen Vereinsrekord auf. Zudem sind die Sachsen seit 405 Minuten ohne Gegentor und könnten ihren Vereinsrekord von fünf Spielen in Folge ohne Gegentreffer einstellen. Diese Defensivstärke wird entscheidend sein, um die torgefährlichen Mainzer, die bereits fünf Kopfballtore erzielten, in Schach zu halten.

Burkardt und Openda im Fokus

Im Angriff stehen zwei Spieler besonders im Fokus: Jonathan Burkardt und Loïs Openda. Burkardt erzielte beim FC St. Pauli seine Saisontore vier und fünf und ist damit der treffsicherste Mainzer. Allerdings wartet er zu Hause seit April auf einen Treffer. Auf der anderen Seite hat Openda für Leipzig in zwei Spielen in Folge getroffen und könnte seine Serie fortsetzen. Beide Spieler werden entscheidend dafür sein, welches Team am Ende die Oberhand behält.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.